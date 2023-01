Nathan - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 03/01/2023 09:30 | Atualizado 03/01/2023 09:39

Rio - O meia Nathan, de 26 anos, foi uma das ausências na reapresentação do Fluminense. E a sua não aparição gerou uma preocupação no clube carioca. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o pai do jogador, que cuida da sua carreira, deseja que o apoiado receba um aumento para disputar a temporada de 2023 pelo Tricolor.

O Tricolor chegou a um acordo com o Atlético-MG para renovar o contrato de empréstimo do jogador por mais uma temporada. Porém, não conseguiu contato com Nathan durante o período de férias. O meia também não se reapresentou ao Galo e sua situação está indefinida.

Nathan disputou a temporada passada pelo Fluminense e apesar de não ter sido titular agradou o treinador Fernando Diniz, que pediu esforço para diretoria para mantê-lo em 2023. No total, o meia disputou 38 jogos, fez três gols e deu duas assistências.