Jhon Arias - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 03/01/2023 17:50

Rio - Ausente no primeiro dia de treinos do Fluminense, o meia-atacante Jhon Arias, de 25 anos, marcou presença nesta segunda-feira e se reapresentou para a temporada de 2023. O colombiano foi um dos principais destaques do clube carioca no ano passado.

Além de Arias, Fernando Diniz, Willian Bigode e Germán Cano foram ausências no primeiro dia. O treinador e os atacantes são aguardados no Fluminense na próxima quarta-feira. Já Nathan, que esteve ausente também na última segunda, ainda não chegou a um acordo financeiro para permanecer no Tricolor.

Contratado pelo Fluminense em 2021, Arias viveu uma grande temporada no ano passado, sendo vice-artilheiro do clube carioca com 16 gols e maior garçom do elenco com 17 assistências.