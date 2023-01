Juan Macías está na mira do Fluminense - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2023 16:13

Rio - Juan Macías, uma das principais promessas do futebol equatoriano, está na mira do Fluminense. O jogador, que defende a LDU, é presença constante nas convocações da seleção equatoriana sub-20. Em entrevista à FB Rádio, Esteban Paz, diretor da Liga de Quito, confirmou as negociações com o Tricolor carioca.

"Juan Macías tem uma proposta do Fluminense do Brasil, e vários jovens das categorias de base da LDU têm mercado a nível internacional. Devemos dizer que temos ofertas de atletas que já fazem parte da primeira equipe (elenco de profissionais)", destacou.

O meio-campista é um dos principais desejos do departamento de futebol do Fluminense, especialmente do técnico Fernando Diniz. O meio-campista, de apenas 17 anos, é visto como uma das maiores joias da América Latina.