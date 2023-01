Germán Cano e o técnico Fernando Diniz iniciaram os trabalhos no campo de pré-temporada - Divulgação/Fluminense

Publicado 04/01/2023 12:00

O Fluminense passou a contar nesta quarta-feira (4) com o seu artilheiro de 2022 na pré-temporada. No terceiro dia de trabalhos em 2023, Germán Cano se apresentou e já foi a campo treinar com bola com os companheiros e também com o técnico Fernando Diniz, outra novidade do dia.



O atacante argentino havia recebido a liberação da comissão técnica e da diretoria tricolor para se apresentar depois. O treinador também ficou acordado que só iniciaria os trabalhos nesta quarta.

Outro destaque de 2022, Arias participa dos treinos desde a terça-feira (3), enquanto o restante começou na segunda. Já Nathan não se apresentou e o Fluminense, irritado com a dificuldade de finalizar a negociação salarial, desistiu de renovar seu contrato de empréstimo com o Atlético-MG.



Que saudade que eu tava deLe pic.twitter.com/23HZGYsXio — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 4, 2023

Expectativa por bons desempenhos de Cano e Diniz

Com contrato renovado até o fim de 2025, Cano dá início à segunda temporada pelo Fluminense com a expectativa de manter o ótimo desempenho do ano passado. Foram 44 gols marcados em 70 partidas.



Artilheiro da Copa do Brasil, com sete gols, e do Brasileirão, com 26, o atacante argentino, de 34 anos, teve seu ano mais goleador por um clube na carreira.



Durante as férias, Cano foi ao Catar com a família para acompanhar pela primeira vez uma Copa do Mundo no estádio. E deu sorte, podendo ver todos os jogos da campeã Argentina.

Já Fernando Diniz terá a oportunidade de dar sequência ao bom trabalho de 2022, quando levou o Fluminense à semifinal da Copa do Brasil e brigou pelo título do Brasileirão.