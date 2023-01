Cristiano foi contratado por R$ 9 milhões - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/01/2023 15:42

Rio - O lateral-esquerdo Cristiano está fora dos planos do Fluminense para 2023. O jogador se reapresentou na última segunda-feira (2), no CT Carlos Castilho, mas foi liberado para procurar um novo clube e não está mais participando da pré-temporada. A informação foi dada pelo "ge".

Cristiano, de 29 anos, foi contratado no ano passado junto ao Sheriff, da Moldávia, e custou cerca de R$ 9 milhões ao Fluminense. O jogador, no entanto, não se firmou no time e foi preterido em diversas ocasiões por jogadores improvisados, sendo na maioria delas por Caio Paulista.

A lateral esquerda foi a maior dor de cabeça do Fluminense em 2022. Além de Cristiano, o clube também contratou Pineida, mas ambos terminaram o ano sem prestígio. O técnico Fernando Diniz chegou a improvisar Yago Felipe, Caio Paulista, Calegari e Alexsander na posição. Para 2023, o Tricolor contratou Jorge por empréstimo junto ao Palmeiras.

Fora dos planos, Cristiano treinou nos últimos dois dias por conta própria e seguirá assim até definir o seu futuro. O jogador tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024 e já recebeu sondagens, mas ainda não chegou nenhuma proposta oficial.

Em 2022, Cristiano disputou 35 dos 71 jogos do Fluminense, sendo 24 como titular. Ele marcou um gol e deu uma assistência. Ele foi titular na campanha dos títulos da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, mas nunca foi unanimidade e sofria constantes críticas da torcida.