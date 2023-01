Estádio Kleber Andrade, em Cariacica - Divulgação

Publicado 05/01/2023 17:22

A partida entre Madureira e Fluminense, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2023, teve seu local alterado e não será mais realizada no Rio de Janeiro. Agora, o jogo será realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo.

O jogo estava programado para ser realizado em Conselheiro Galvão, estádio do Madureira. No entanto, o clube suburbano acabou vendendo seu mando de campo da partida. Em anúncio feito pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) nesta quinta-feira (05), a partida continua confirmada para o dia 22 de janeiro.

O Fluminense fará sua estreia no Campeonato Carioca, no dia 14 de janeiro, enfrentando o Resende no estádio Raulino de Oliveira. Enquanto isso, o Madureira encara o Vasco em São Januário no mesmo dia.