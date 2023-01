Fernando Diniz - Marcelo Goncalves

Rio - O treinador Fernando Diniz retornou ao Fluminense na última quarta-feira dois dias depois da reapresentação oficial do grupo. Nestes primeiros dias, o elenco tricolor vem suando a camisa, com treinos integrais. Em entrevista à Flu TV, o técnico abordou a importância da dedicação do elenco tricolor nas atividades para que o clube carioca tem uma boa temporada.

"É fundamental o time saber que precisa se dedicar ao máximo e correr muito. Parece uma coisa simples, mas não é fácil. Correr e se dedicar, para mim, é algo muito verdadeiro, com grande profundidade. Todas as vezes em que a gente conseguiu se dedicar de corpo e alma a gente conseguiu colher bons resultados na temporada que passou. A primazia do time não é a estética do jogo, mas sim a maneira como os jogadores conseguem se doar e entendem que a gente precisa muito um do outro e que a gente tem que se dedicar ao máximo. O nosso time, para poder jogar bem e estar perto das vitórias, precisa, invariavelmente, correr muito. Temos que pagar esse preço para as coisas correrem bem", afirmou.

Em relação a temporada de 2023, Diniz projetou que o ano seja positivo para o Fluminense e ressaltou a importância dos torcedores apoiarem os jogadores.

"Foi muito bom (retornar), uma festa reencontrar todo mundo. Estou muito feliz de voltar e também estou um pouco ansioso para reencontrar o torcedor, que no ano passado deu um show. Nosso maior craque no ano passado foi a torcida. Quantos jogos no ano passado a gente teve com o Maracanã lotado de tricolor empurrando o time e fazendo aquela festa que só a torcida do Fluminense sabe fazer?”, disse.