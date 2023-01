Jorge - Mailson Santana / Fluminense

JorgeMailson Santana / Fluminense

Publicado 06/01/2023 10:00

Rio - O Fluminense se reapresentou na última segunda-feira para a temporada de 2023 com seis novos jogadores. E de acordo com informações do portal "globoesporte.com", dois deles vem se destacando nos treinamentos do clube carioca: o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Keno.

Os dois jogadores foram os reforços que chegaram ao clube carioca com status de titular. O atacante, de 33 anos, estava no Atlético-MG, enquanto o lateral, de 26 anos, disputou a última temporada pelo Palmeiras. Sobre a preparação física do elenco do Fluminense, Marcos Seixas, responsável pela área no clube carioca, elogiou a dedicação do grupo no período de férias.

"Tivemos um retorno muito bom dessas atividades, do feedback que os atletas nos deram. Vimos que eles realmente cumpriram com o que queríamos, chegando num nível de condicionamento bem agradável, do ponto de vista do que temos de histórico de outras reapresentações e pré-temporadas. Acreditamos que esses 15 dias serão suficientes para deixar o grupo num bom momento para irmos para o Campeonato Estadual", disse.

Atual campeão do Carioca, o Fluminense fará sua estreia na competição no próximo dia 14, no Raulino de Oliveira, contra o Resende, às 16 horas.