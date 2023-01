Fluminense estreia no Carioca dia 14, contra o Resende, em Volta Redonda - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 06/01/2023 16:35

Rio - Já com reforços, o Fluminense iniciou a pré-temporada na última segunda-feira (2). O Tricolor, que foi o último dos quatro grandes do Rio de Janeiro a iniciar os treinamentos, estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 14, às 16h (de Brasília), contra o Resende, em Volta Redonda. Segundo o "ge", a expectativa é que tenha força máxima ou pelo menos a maioria dos titulares à disposição.

A estreia do Fluminense está marcada para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. De acordo com o "ge", o clube negocia com o Resende, mandante da partida, para levar o duelo para o Maracanã. O prazo está quase no limite, já que restam oito dias para o jogo e a venda de ingressos precisa ser iniciada em breve. A torcida tricolor, inclusive, já se mobiliza para realizar caravanas.

Apesar de iniciar a pré-temporada nesta semana, os jogadores do Fluminense já estavam realizando treinos em casa durante as férias e sendo acompanhados pelos profissionais do clube. Segundo o preparador físico Marcos Seixas, o resultado foi positivo e isso colaborou para o time iniciar as atividades com força total. A inspiração da ideia foram os trabalhos realizados durante a pandemia.

"Tivemos um retorno muito bom dessas atividades. Eles realmente cumpriram com o que queríamos, chegando num nível de condicionamento bem agradável, do ponto de vista do que temos de histórico de outras reapresentações e pré-temporadas. Acreditamos que esses 15 dias serão suficientes para deixar o grupo num bom momento para irmos para Estadual", disse o preparador.