Vítor Mendes foi apresentado no Fluminense nesta sexta (6) - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Vítor Mendes foi apresentado no Fluminense nesta sexta (6)Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 06/01/2023 16:08

Rio - Contratado em dezembro, o zagueiro Vítor Mendes foi apresentado nesta sexta-feira (6) no Fluminense. Em coletiva de imprensa realizada no CT Carlos Castilho, o defensor rasgou elogios ao técnico Fernando Diniz.

"O Diniz é um cara excepcional, um dos melhores técnicos da atualidade no futebol brasileiro. Ainda não tive muito contato, ele está observando muito cada jogador. Feliz de ter a oportunidade de treinar com ele, tenho certeza que vou entender a filosofia dele e, juntos, vamos seguir nossos objetivos", destacou, antes de completar:

"Quando surgiu o interesse do Fluminense não pensei duas vezes. Tive contato com o Diniz e com o Eduardo Barros, e aceitei na mesma hora o convite por tudo que representa o clube e pela campanha que foi feita em 2022. Trabalhar com o Diniz vai ser importante para minha carreira. Diniz fala que a gente tem que estar bem de saúde, ele é ambicioso para caramba, e isso é bom pra mim", disse Vítor.

O jogador, de 23 anos, falou, ainda, sobre a briga pela titularidade no Fluminense, e aproveitou para elogiar os seus companheiros de posição.

"São três zagueiros de muita experiência: Nino, David Braz e Manoel. Estou feliz em compartilhar esse momento com eles, a briga pela titularidade vai ser boa, isso eleva o nível de concentração, quem tiver chance vai agarrar uma chance de ouro. Vou continuar trabalhando", destacou Vítor Mendes.

O zagueiro conversou também sobre a primeira semana de treinos visando a temporada de 2023 do Fluminense.

"Diniz brinca que tem que ter saúde para estar aqui. Uma semana muito intensa, produtiva de trabalho pra gente iniciar bem e sair na frente. Temos um jogo importante, Campeonato Carioca, vamos buscar a vitória para fazer uma boa estreia", finalizou.

Cria da base do Santos, Vítor Mendes, que pertence ao Atlético-MG, foi emprestado para o Fluminense até o fim desta temporada.