André é um dos principais jogadores do FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 06/01/2023 19:09

Rio - O volante André, do Fluminense, segue despertando interesse do mercado europeu. De acordo com o portal "Netflu", o mais novo interessado na contratação do volante tricolor é o Atlético de Madrid-ESP.

Segundo o portal, até o momento não houve nenhuma oferta oficial por parte dos espanhóis, que apenas sondaram a situação do atleta. Recentemente, Ajax-HOL e Lyon-FRA também demonstraram interesse no jogador.

André foi um dos destaques do Fluminense em 2022 e chegou a fazer parte da lista de 55 pré-convocados por Tite para a Copa do Mundo. Em dezembro, o volante renovou seu contrato com o Tricolor até 2026. A multa rescisória é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 222,5 milhões).