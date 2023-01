Luan Brito marcou duas vezes na vitória do Fluminense sobre o Taubaté - Leonardo Brasil/Fluminense F.C.

Luan Brito marcou duas vezes na vitória do Fluminense sobre o TaubatéLeonardo Brasil/Fluminense F.C.

Publicado 09/01/2023 19:47

Rio - Classificação selada com 100% de aproveitamento. Nesta segunda-feira, pela terceira rodada do Grupo 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense enfrentou o Taubaté no Estádio Joaquinzão e bateu o time paulista por 2 a 0. Com o resultado, o Tricolor encerrou a fase de grupos do torneio com três vitórias.

Os dois gols do Flu na partida foram marcados por Luan Brito, que entrou no segundo tempo. O próximo adversário do time carioca na Copinha será o Atlético Guaratinguetá, com data ainda a ser definida.

CHANCES PERDIDAS



Já classificado, o Fluminense entrou em campo com algumas mudanças, mas mesmo assim foi superior aos paulistas na etapa inicial. O time de Ricardo Resende teve duas grandes chances, ambas no fim do primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes. A primeira foi com o capitão Jhonny, enquanto a segunda foi com Gustavo Lobo. Ambos mandaram para fora estando na pequena área.

DEDO DO TÉCNICO



Ricardo Resende voltou com mudanças para a etapa final, que surtiram efeito com apenas um minuto. O Tricolor desceu pela esquerda com o lateral Jefté, que cruzou bola na medida para o centroavante Luan Brito. Na pequena área, o camisa 9, que havia acabado de entrar, só escorou para o fundo das redes.

MAIS UM DELE



O Fluminense ampliou a vantagem aos 21 minutos, mais uma vez com Luan Brito. Jefté foi na linha de fundo de novo e invadiu a área. O lateral-esquerdo tocou para trás, buscando Arthur, que bateu de primeira. O camisa 9 tricolor se esticou e desviou a bola com o biquinho da chuteira para fazer o segundo.

SEQUÊNCIA



Classificado para a próxima fase, o Fluminense termina a fase de grupos da Copinha na liderança, com nove pontos em três jogos. Na sequência, o Tricolor vai enfrentar o Atlético Guaratinguetá, que ficou em segundo no Grupo 13. A data e o local do jogo ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).