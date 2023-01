Miranda se aposentou do futebol aos 38 anos - Staff/Conmebol

Publicado 11/01/2023 17:52

Rio - O zagueiro Miranda decidiu pendurar as chuteiras. O jogador, de 38 anos, anunciou a decisão nesta quarta-feira (11), através das redes sociais, dois meses após encerrar o vínculo com o São Paulo. No último ato da carreira, ajudou o clube paulista a encerrar o jejum de título estadual com a conquista de 2021.

"Estou aqui para contar para vocês que chegou o momento de dizer adeus. Se o futebol fosse uma pessoa, depois de tudo que vivi, diria que foi emocionante, que vivemos uma coisa inexplicável, mas chegou o momento de ser o João Miranda. Tudo o que fiz, tudo o que conquistei, foi de maneira honrosa, digna", escreveu.

Natural de Paranavaí, no Paraná, Miranda foi revelado pelo Coritiba. Ele disputou 88 jogos pelo clube e, em seguida, foi para a sua primeira passagem na Europa, onde defendeu o Sochaux, da França. Mas a sua primeira chance no Velho Continente não foi tão bem sucedida.

Em 2006, Miranda retornou ao Brasil para defender o São Paulo. Foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008, e chegou à seleção brasileira. Em 2011, voltou para a Europa, onde defendeu o Atlético de Madrid, da Espanha, entre 2011 e 2016.

Miranda marcou história no Atlético de Madrid. Ele foi campeão espanhol, da Liga Europa e duas vezes vice-campeão da Liga dos Campeões - ambas diante do rival Real Madrid. Em 2016, ele foi para a Inter de Milão, da Itália, onde permaneceu até 2019.

Após encerrar a passagem pela Inter de Milão, Miranda passou pelo futebol chinês e defendeu o Jiangsu Suning, e retornou para o São Paulo em 2021. No Tricolor, foi campeão paulista no mesmo ano, mas ao longo da passagem foi perdendo espaço e permaneceu até encerrar o vinculo.

Pela seleção brasileira, Miranda fez parte do ciclo da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, onde foi titular. Ele também foi campeão da Copa América de 2019. Porém, apesar das boas atuações com a amarelinha, ficou de fora do ciclo para o Mundial do Catar em 2022.