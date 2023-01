Emiliano Sala morreu em janeiro de 2019, quando avião caiu no Canal da Mancha - AFP

Emiliano Sala morreu em janeiro de 2019, quando avião caiu no Canal da ManchaAFP

Publicado 11/01/2023 16:28

Quatro anos depois, o Cardiff, do País de Gales, efetuou a primeira parcela do pagamento ao Nantes, da França, por Emiliano Sala, jogador que morreu num acidente de avião e que não chegou a assinar contrato.



Segundo o site da BBC, após longa batalha, o Cardiff pagou 7 milhões de libras (cerca de R$ 44,14 milhões) de um total de 15 milhões de libras (R$ 94,5 milhões).



Com a quitação de parte da dívida, o clube galês espera voltar a contratar jogadores, o que estava proibido pela Fifa por causa do caso envolvendo o jogador que morreu a caminho do novo clube, no Canal da Mancha.



Entenda o caso

O Cardiff acertou a compra de Emiliano Sala junto ao Nantes, mas o jogador argentino morreu num acidente de avião em janeiro de 2019, em viagem para assinar o contrato e se apresentar.

Após a tragédia, o clube se recusou a pagar ao Nantes, alegando que não houve concretização da negociação, já que o contrato não foi assinado.



Os franceses protestaram na Fifa, que puniu os galeses com o impedimento de regularizar novas contratações. O caso foi parar na Corte Arbitral do Esporte (CAS), que manteve a decisão.