Casimiro - Reprodução

CasimiroReprodução

Publicado 11/01/2023 13:59

Rio - Os jogos de Botafogo e Vasco no Campeonato Carioca serão transmitidos pela Cazé TV. Após não fecharam com a Band por não concordarem com os termos determinados pela Ferj, a dupla encaminhou acordo com Casimiro. A informação foi dada pelo jornalista Thiago Franklin.

Inicialmente, Botafogo e Vasco não toparam a proposta da Ferj pelos direitos televisivos por não concordarem com a diferença em relação ao que está sendo pago para o Flamengo. As partes tentaram um acordo, mas não tiveram sucesso.

A Cazé TV ganhou notoriedade durante a Copa do Mundo, quando Casimiro montou uma equipe e transmitiu alguns jogos do torneio. A Livemode, empresa responsável pelo acordo na época, é também a responsável pela negociação do Carioca.

A tendência é que as estreias das duas equipes já sejam transmitidas na Cazé TV. O Vasco enfrenta o Madureira neste sábado, às 18h, em São Januário, enquanto o Botafogo encara o Audax, no domingo, às 16, no Nilton Santos.