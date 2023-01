Pulgar - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/01/2023 12:45 | Atualizado 11/01/2023 14:15

Chile - O Ministério Público do Chile decidiu arquivar, no dia 13 de dezembro, a acusação de assédio sexual contra o volante Erick Pulgar, do Flamengo. O jogador afirmou ter sido vítima de chantagem por parte da vítima, que fez a denúncia no primeiro semestre de 2022. As informações são do site "GE".

"Sempre estive tranquilo e esperando a verdade. Obviamente entendi que (nós, jogadores) estamos expostos a esse tipo de coisa. Feliz por se ter chegado à verdade", disse Pulgar através de sua assessoria.

A investigação tinha o objetivo de investigar um suposto estupro ocorrido na casa de Pulgar. Uma mulher, de 24 anos, afirma ter perdido a consciência após ingerir bebida alcóolica no local. Ela afirmou ter acordado com hematomas pelo corpo e lesões nas pernas.

O processo investigava a responsabilidade de Pulgar no ocorrido. No entanto, a justiça chilena colocou o caso no "arquivo provisório", ou seja, o inquérito é arquivado, mas pode ser reaberto caso apareçam novas provas. Os motivos para o arquivamento foram desistência da vítima e os laudos periciais, que não tiveram resultado conclusivo.

"Não se pode comprovar nada disso e é parte do que levou a Justiça a tomar essa decisão. Inclusive, a outra parte tentou encerrar o caso me pedindo dinheiro, mas eu queria que se soubesse toda a verdade, porque estava seguro de que não havia nada a esconder. Eu não estava disposto a pagar por algo que só estava citando o meu nome", disse Pulgar.

"Quando me disseram que havia chegado uma denúncia sobre um abuso sexual na minha casa, o que senti foi tristeza, porque, mesmo que soubesse que não aconteceu nada, já imaginei toda a confusão que iria se criar. Mas tratei com tranquilidade, já sabíamos que isso terminaria como terminou, com o caso arquivado porque eram puras mentiras", completou.