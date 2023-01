Juan Quintero, do River Plate - Reprodução

Publicado 10/01/2023 21:32

O VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou a desistência do clube carioca por Quintero, que pertence ao Shenzhen FC, da China. A declaração do dirigente foi dada nesta terça-feira, ao canal "Paparazzo Rubro-Negro".

"O jogador e o empresário foram o tempo todo muito legais. Simplesmente o negócio não foi pra frente. Temos sempre que conversar muito, para tomar uma decisão. O negócio foi esfriando e tomamos essa opção. Mas não há chateação", disse Braz.

Dessa forma, o destino de Quintero deve ser o Junior Barranquilla-COL, que negocia a contratação do meio-campista. O Flamengo, por sua vez, seguirá no mercado em busca de um jogador da função.

Revelado pelo Envigado, da Colômbia, Quintero soma passagens pelo Nacional de Medelín-COL, Pescara-ITA, Porto-POR e Independiente Medellín-COL. Em 2018, ele chegou ao River Plate, onde foi campeão da Libertadores do mesmo ano.

Já em 2021, o meio-campista se transferiu para o Shenzhen FC, da China. No ano passado, ele foi emprestado para o River Plate. Pelo clube argentino na última temporada, ele marcou sete gols e distribuiu sete assistências em 36 jogos disputados.