Lorran - Divulgação / Flamengo

LorranDivulgação / Flamengo

Publicado 10/01/2023 14:20 | Atualizado 10/01/2023 14:34

Rio - O bom desempenho do meia Lorran, de 16 anos, que disputou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo Flamengo, chamou a atenção do jornal espanhol "AS". o O jovem participou apenas dos dois primeiros jogos da competição e acabou chamado para disputar o Carioca.

"É um meia capaz de fazer passes sutis entre linhas, com uma capacidade criativa que chama a atenção, e também de entrar na área rival com uma chegada muito eficaz. Além disso, destaca-se sua potência física, imprópria de um jogador tão jovem", afirmou o repórter da publicação, Juan Lopesino.

No fim do ano passado, Lorran renovou contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. A multa rescisória do jovem com o Flamengo é de 50 milhões de euros (R$ 281 milhões na cotação atual).

Na última temporada, o jovem defendeu a equipe sub-17 do Flamengo, tendo entrado em campo em 26 jogos e feito 16 gols. Pela Copinha, Lorran marcou duas vezes, antes de ser deslocado para o profissional.