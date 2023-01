Juan Quintero - Divulgação / Flamengo

Publicado 10/01/2023 13:30

Rio - Um dos alvos do Flamengo para a temporada de 2023, o apoiador Juan Quintero, de 29 anos, reduziu suas chances de ser reforço do clube carioca. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, a parte física do colombiano pesou para a tomada de decisão dos cariocas.

Além disso, o Flamengo não quer entrar em leilão pelo apoiador. Além do clube carioca, o Internacional também tem interessa na contratação de Juan Quintero. O colombiano deixou o River Plate no fim de 2022 e tem contrato com o Shenzhen, da China, até o fim do ano. Recentemente, em entrevista ao canal do Youtube do jornalista esportivo Ricardo Arce, Quintero afirmou que deseja jogar no clube carioca.

"Claro que jogaria no Flamengo, como não? É uma equipe grandíssima, na América do Sul e no mundo. Espero que nos próximos dias a conversa com o Flamengo esteja finalizada. Estou ansioso", disse.



Revelado pelo Envigado, da Colômbia, Juan Quintero passou pelo Atlético Nacional, do seu país, pelo Pescara, da Itália, pelo Porto, pelo Independiente Medellín, antes de chegar ao River Plate. Campeão da Libertadores em 2018, o apoiador disputou 36 jogos, fez sete gols e deu sete assistências no ano passado.