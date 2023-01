Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Rio - Contratado pelo Flamengo no ano passado, junto ao Bragantino, o zagueiro Fabrício Bruno, de 26 anos, fez uma boa temporada. Porém, devido ao grande número de jogadores do elenco, o defensor pode ser negociado. De acordo com informações do site português "Bola na Rede", o brasileiro teria sido oferecido ao Sporting.

Fabrício Bruno - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

De acordo com o portal, apesar da temporada vitoriosa no Flamengo, o zagueiro gostaria de respirar novos ares. O interesse teria partido do próprio atleta que teria autorizado o seu estafe a oferecê-lo ao clube português. A intenção do Sporting seria realizar uma proposta de empréstimo, com opção de compra, a semelhança do que aconteceu com Gustavo Henrique, negociado com o Fenerbahçe.

Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em fevereiro de 2022, custando R$ 15 milhões aos cofres rubro-negros. O seu contrato vai até dezembro de 2025. No ano passado, ele entrou em campo em 28 jogos, fez dois gols e deu uma assistência. Para o setor, o clube carioca conta com Rodrigo Caio, Léo Pereira, David Luiz, Cleiton e Pablo.