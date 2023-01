Taça da Supercopa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/01/2023 12:24

Rio - Após realizar uma reunião com Flamengo e Palmeiras, a CBF definiu a sede para realizar a Supercopa do Brasil de 2023. A decisão entre os campeões da Copa do Brasil e Brasileirão será disputada em Salvador, no dia 28 de janeiro, segundo a jornalista Isabelle Costa.

Brasília, Recife e Salvador disputavam para sediar a competição. Sede das últimas duas edições, a capital brasileira perdeu força após os atos de terrorismo no Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal no último domingo (8). Desta forma, a CBF buscou outras soluções.

Além destas propostas, Orlando (EUA) e Arábia Saudita manifestaram interesse. A cidade americana não oficializou uma proposta, enquanto o país do Oriente Médio deixou um interesse para sediar a competição no futuro.

A CBF recriou a Supercopa do Brasil em 2020. O Flamengo disputará a quarta edição consecutiva. O Rubro-Negro foi campeão em 2020 e 2021, além de vice-campeão em 2022 diante do Atlético-MG. A decisão de 2023 será uma reedição da final de 2021.