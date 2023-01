Flamengo brigará pelo bicampeonato mundial em 2023 - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Flamengo brigará pelo bicampeonato mundial em 2023Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 11/01/2023 09:00

Rio - Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo faz sua estreia na temporada de 2023 já nesta quinta-feira (12), contra o Audax, no Maracanã. No entanto, assim como nos últimos anos, o Campeonato Carioca é a última prioridade do clube no começo de temporada. Isto porque, nos dois primeiros meses do ano, o Rubro-Negro disputará três títulos: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana.

Com a chegada de Vítor Pereira e de Gerson, muitos torcedores esperam grandes resultados neste começo de ano. Para o restante da temporada, a expectativa é de, mais uma vez, brigar pelos títulos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil. Agora, O DIA mostra o que o torcedor rubro-negro pode esperar do Mais Querido em 2023.

Mudanças no elenco e novo comandante

Sempre ativo no mercado da bola, o Flamengo investiu pesado na contratação do volante Gerson, e foi bastante elogiado ao redor do planeta. Além disso, o Rubro-Negro também conseguiu a assinatura de um pré-contrato com o goleiro Agustín Rossi, que chega ao clube em julho. O time carioca também conseguiu aliviar sua folha salarial, se despedindo do goleiro Diego Alves e do lateral-direito Rodinei. Além da dupla, o meia Diego Ribas também deixou o elenco e se aposentou.

A chegada do novo treinador também tem bastante impacto na temporada do Flamengo. Dorival Júnior se despediu do clube no fim do ano passado para a chegada de Vítor Pereira. O português já foi elogiado por diversos nomes do esporte ao redor do planeta e promete fazer um trabalho ainda melhor do que o feito em seu tempo de Corinthians.

Aliado a isso, o técnico Vítor Pereira contou com um reforço de peso: multicampeão pelo Flamengo, o preparador físico Mário Monteiro assinou novamente com o Rubro-Negro, para fazer parte da comissão permanente. Com isto, o profissional, que trabalhou 17 anos ao lado de Jorge Jesus, terá a missão de fazer com que o clube tenha o mesmo sucesso que em 2019.

Busca pelo bicampeonato Mundial



Campeão em 1981 e vice em 2019, o Flamengo buscará mais uma vez o título do Mundial de Clubes. Agora, o principal adversário deve ser o Real Madrid, da Espanha. No entanto, o elenco experiente, que conta com 14 jogadores com passagem pela Europa, pode fazer com que a equipe de Vítor Pereira tenha maiores chances de conquistar o tão sonhando bicampeonato.

Renovações com importantes nomes

Além da chegada de reforços e da saída dos jogadores que estavam fora dos planos do departamento de futebol, a renovação com alguns dos destaques da equipe podem aumentar, ainda mais, o sucesso na temporada de 2023. Os experientes David Luiz e Filipe Luís conseguiram acertar sua renovação por mais uma temporada, enquanto Ayrton Lucas, que se destacou na final da Libertadores de 2022, foi oficialmente comprado pelo clube da Gávea.

No fim deste ano, a diretoria precisará tomar importantes decisões. Nomes como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Marinho, Arturo Vidal e a dupla citada anteriormente só possui contrato até dezembro deste ano e precisarão abrir conversas com a diretoria para definir uma renovação, ou não, do vínculo. Além deles, Guillermo Varela possui contrato apenas até o meio de 2023, e também precisará discutir o seu futuro com a diretoria.

Crias do Ninho em peso

Com um grande número de experientes jogadores, o elenco do Flamengo também conta com diversos jovens que se destacaram nas categorias de base do clube e vêm garantindo espaço no time profissional. É o caso, por exemplo, do volante João Gomes, que brigará por posição com Gerson, Erick Pulgar, Thiago Maia e Arturo Vidal.

Além do camisa 35, nomes como Victor Hugo, Matheus França e Mateusão ganharam bastante espaço em 2022 e devem aparecer cada vez com mais frequência nas escalações do técnico Vítor Pereira.

Outro nome que pode ser aproveitado longo do ano é o do meio-campista Lorran. O jovem, de apenas 16 anos, é considerado uma das maiores promessas da base do Flamengo e já vem sendo observado por diversos clubes do exterior. Com isso, pode acabar recebendo oportunidades em jogos da equipe profissional, caso necessário.

Retorno dos lesionados

A temporada de 2023 do Flamengo promete ter o retorno de dois importantes nomes que passaram grande parte do último ano no Departamento Médico. Trata-se do zagueiro Rodrigo Caio e do atacante Bruno Henrique, que foram alguns dos principais jogadores da equipe no ano mágico de 2019 e devem voltar a estar à disposição neste ano.

Além deles, o Rubro-Negro contará, ainda, com o retorno do jovem volante Daniel Cabral, que também se recupera de uma lesão no joelho e pode agregar ainda mais o elenco do clube.