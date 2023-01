Gerson - Divulgação / Flamengo

Publicado 12/01/2023 17:31

Rio - O reencontro de Gerson com a torcida do Flamengo está cada vez mais próximo. Nesta quinta-feira (12), o volante teve seu nome publicado no BID da CBF e está liberado para fazer sua reestreia com a camisa rubro-negra.

Apesar de já estar regularizado, Gerson só deve entrar em campo pelo Flamengo na terceira rodada do Carioca, junto com o restante do elenco principal. Nos dois primeiros jogos, o Rubro-Negro atuará com o time sub-20, comandado por Mário Jorge.

Para contratar Gerson, o Flamengo pagou ao Olympique de Marselha uma quantia de 15 milhões de euros fixos (R$ 85 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) por bônus com metas a serem atingidas. Entretanto, os 6,5 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) que os franceses ainda devem pela compra em 2021 serão abatidos do valor total. Ou seja, o pagamento parcelado será de 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões). O volante assinou até o fim de 2027.