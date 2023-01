Flamengo e Mercado Livre manterão a parceria por mais dois anos - Divulgação

Publicado 12/01/2023 12:09

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nesta semana os novos acordos de patrocínio com o Mercado Livre e a SIL, empresa de fios e cabos elétricos. Com os novos contratos, o Rubro-Negro receberá mais de R$ 55 milhões e arrecadará somente com a camisa mais de R$ 100 milhões nos próximos dois anos.

O contrato com o Mercado Livre, que estampará as costas, será válido por mais dois anos e renderá cerca de R$ 43 milhões. Já o acordo com a SIL, que ficará nas mangas, tem duração de um ano pelo valor de R$ 12 milhões, além de R$ 3 milhões de variável dependendo das colocações nos campeonatos.

Além dos acordos com o Mercado Livre e SIL, os conselheiros do Flamengo também aprovaram o contrato com a Socios.com, maior empresa de fan tokens do mundo. A parceria teve início em setembro de 2021. Em outubro do mesmo ano, o Rubro-Negro lançou o próprio 'fan token'.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), contra o Audax Rio, no Maracanã, em jogo antecipado da 5ª rodada. O motivo da antecipação do duelo é em virtude do Mundial de Clubes, que será disputado entre 1 e 11 de fevereiro. A estreia do Rubro-Negro será entre os dias 7 e 8.