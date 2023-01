Neymar já destacou sua vontade de vestir a camisa do Flamengo - Reprodução/Instagram NeymarJr

Neymar já destacou sua vontade de vestir a camisa do FlamengoReprodução/Instagram NeymarJr

Publicado 11/01/2023 17:07

Rio - O empresário Neymar, pai do atacante do PSG de mesmo nome, conversou, durante o "Mundo GV Podcast", com Marcão, pai do volante Gerson, do Flamengo, sobre a possibilidade dos filhos dos dois agentes atuarem juntos. A resposta, no entanto, acabou desanimando a torcida do Rubro-Negro.

“Isso é bem possível (Neymar jogar junto com Gerson), mas é na seleção brasileira”, destacou o pai de Neymar, que completou: “No futebol tudo é possível, mas o Neymar tem um contrato longo com o PSG. É até 2027. Acabou de renovar, é muito difícil“, disse, durante o "Mundo GV Podcast".



O atacante já demonstrou, em diversas oportunidades, a sua vontade de jogar no Flamengo Como dito por Neymar "Pai", o contrato do astro com o PSG é válido até o fim da temporada europeia de 2027. Com isto, a tendência é de que o jogador, cria da base do Santos, só tenha a possibilidade de vestir a camisa do Rubro-Negro após a Copa do Mundo de 2026. Neymar, no entanto, ainda não garantiu participação no Mundial dos Estados Unidos, México e Catar.