Inauguração do busto do Zico no CFZ (Centro de Futebol Zico), no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde dessa quinta-feira (11). O busto foi doado pela 'Torcida Urubu-Rei', de Campos - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 12/01/2023 16:01

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico foi homenageado por torcedores nesta quinta-feira (12), no Centro de Futebol Zico, no Rio de Janeiro. O Galinho de Quintino recebeu um busto encomendado pela torcida "Urubu-Rei", de Campos dos Goytacazes.

A ideia inicial da torcida "Urubu-Rei" era homenagear o maior ídolo do Flamengo durante o Jogo das Estrelas, no Maracanã, mas não foi possível. Zico recebeu a homenagem das mãos de Elizabeth Costa, que completou 76 anos nesta quinta, e de Fabiano, de 44, representantes da torcida.

Durante a homenagem, Zico agradeceu o carinho, falou em gratidão e ressaltou a importância de receber homenagem em vida. O busto ficará na entrada do Centro de Futebol Zico e todos os visitantes que forem ao local poderão ter acesso.