João Felix é o novo reforço do Chelsea para 2023Divulgação/Chelsea

Publicado 11/01/2023 15:57

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira (11) a contratação do atacante João Felix, do Atlético de Madrid. O jogador português chega por empréstimo até o fim da temporada 2022/23. O clube inglês pagará 11 milhões de euros (R$ 62 milhões) pelo empréstimo, além de pagar integralmente o salário.

"O Chelsea é um dos grandes times do mundo e espero ajudar o time a atingir seus objetivos, por isso estou muito, muito feliz por estar aqui e muito animado para jogar em Stamford Bridge", disse João Felix ao site oficial dos Blues.

Décimo colocado do Campeonato Inglês e eliminado para o Manchester City por 4 a 0 na Copa da Inglaterra, o Chelsea tem sofrido com problemas de lesões no setor ofensivo. Além disso, o maior investimento para a temporada, o gabonês Aubameyang não correspondeu.



Por outro lado, João Felix buscava uma mudança para respirar novos ares e ganhar mais oportunidades. A jovem promessa portuguesa foi contratada pelo Atlético de Madrid 127,2 milhões de euros em 2019, mas não teve química com o estilo de jogo do técnico Diego Simeone.

Após o término do empréstimo, o Atlético de Madrid tomará uma decisão sobre o futuro de João Felix, já que o técnico Diego Simeone também tem o futuro indefinido. O clube espanhol não dificultaria a saída do jogador português, mas não pretende negociá-lo por menos de 100 milhões de euros.