Lucas Moura disputou apenas 9 partidas durante a temporada - DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Publicado 11/01/2023 16:32



Em uma temporada repleta de problemas físicos, o brasileiro Lucas Moura teve seu futuro definido pelo Tottenham. O clube inglês decidiu não exercer a opção de renovação automática com o brasileiro, que deixará o clube ao fim da temporada. A informação é do "The Telegraph".

Em sua última renovação de contrato, o clube havia anunciado que o contrato de Lucas Moura seria até o fim da temporada de 2024. No entanto, a vigência máxima do vínculo aconteceria caso a opção do clube fosse exercida, o que não aconteceu.

Em uma entrevista recente, o treinador Antonio Conte falou sobre a situação física de Lucas Moura e confessou que não sabe quando pode contar com o atleta, que quase nunca ficou disponível para atuar durante a atual temporada. Desde setembro, o brasileiro vem lidando com uma lesão no tendão da coxa.

No Tottenham desde a temporada de 2018, Lucas Moura sempre foi um nome presente nas escalações do clube londrino, exceto nesta temporada. Aos 30 anos, o jogador revelado no São Paulo disputou apenas nove jogos e não atua desde novembro.