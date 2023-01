Guardiola é o técnico do Manchester City - AFP

Guardiola é o técnico do Manchester CityAFP

Publicado 10/01/2023 15:17 | Atualizado 10/01/2023 15:18

A aposentadoria de Gareth Bale foi um dos temas da entrevista coletiva de Pep Guardiola, nesta terça-feira. Na conversa com os jornalistas, o treinador rasgou elogios ao atacante e brincou ao dizer que, agora, Bale se tornará "um fantástico jogador de golfe".

"Que jogador. Carreira fantástica, ganhou muitas coisas e representou o País de Gales em mais de 100 partidas pela seleção... agora ele se tornará um fantástico jogador de golfe", disse Guardiola.

Cabe destacar que a brincadeira foi feita já que o golfe é uma paixão de Bale. Este hobby, entretanto, já foi motivo de polêmica.

Durante um jogo amistoso do Real na Alemanha, Bale, que não havia sido relacionado, foi visto jogando golfe em Madrid. Além disso, após a classificação de Gales para a Euro 2020, ele comemorou com uma bandeira do seu país que levava a seguinte frase: "Gales. Golfe. Madrid. Nesta ordem". Isso, claro, pegou mal entre os torcedores do clube merengue.

CARREIRA DE BALE

O jogador surgiu no Southampton, da Inglaterra, em 2006. Após uma temporada, foi contratado pelo Tottenham, onde permaneceu até 2013. O sucesso no futebol inglês o levou para o Real Madrid, onde viveu os melhores momentos da sua carreira.

No Real Madrid, Bale disputou 258 jogos e marcou 106 gols. Ele conquistou cinco Ligas dos Campeões e formou um trio de ataque histórico ao lado de Cristiano Ronaldo e Benzema. O trio "BBC" protagonizou uma grande rivalidade com o trio "MSN", do Barcelona, formado por Messi, Suárez e Neymar.

Além das conquistas, Bale também se destacou por ser decisivo. Embora tenha sofrido com lesões que afetaram sua relação com os espanhóis, o galês marcou em duas finais de Liga dos Campeões e fez o gol do título de uma Copa do Rei contra o Barcelona, em 2014, com uma arrancada inesquecível.

Bale deixou o Real Madrid em junho de 2022 e acertou com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O atacante jogou apenas 13 partidas e marcou três gols, sendo um na final que garantiu o título da equipe na Major League Soccer.

Já pela seleção de País de Gales, Bale se tornou o maior artilheiro da história do país, além de ser o protagonista de campanhas como na semifinal da Eurocopa de 2016 e o acesso para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.