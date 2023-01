Messi no treino do PSG - FOTO: Bertrand GUAY / AFP

Publicado 10/01/2023 16:19

Nesta terça-feira, Messi foi relacionado para um jogo do PSG pela primeira vez após o título da Argentina da Copa do Mundo do Catar. O atacante, vale lembrar, retornou ao clube francês na última semana.

Outra novidade na lista do Paris Saint-Germain é a presença de Neymar. Depois de ser expulso no jogo contra o RC Strasbourg, ele precisou cumprir suspensão automática na rodada seguinte. Além disso, foi poupado da partida de sexta-feira passada, que era válida pela Copa da França.

Por outro lado, Mbappé e Hakimi seguem de fora. Como os dois voltaram ao PSG poucos dias depois das participações de França e Marrocos na Copa do Mundo, os dois ganharam dias de folga do clube.

A outra baixa é Verratti - este por problema físico. O meio-campista italiano sentiu dores no quadríceps direito no treino desta manhã e virou desfalque.

Em tempo: o PSG enfrenta o Angers no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília), nesta quarta-feira. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês.