Lula foi à Argentina e se encontrou com o presidente Alberto Fernández em sua primeira viagem internacional do novo mandato - Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil

Publicado 23/01/2023 16:48 | Atualizado 23/01/2023 16:48

Em sua primeira viagem internacional no terceiro mandato, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi à Argentina e se reuniu com o presidente da país vizinho, Alberto Fernández. No encontro, o brasileiro contou que torceu pelos hermanos na final da Copa do Mundo por causa de Lionel Messi, do PSG.

"Pela primeira vez, torci para a Argentina porque eu achava que Messi não poderia terminar a carreira sem ser campeão do mundo. Agora que foi, está bom, chega. Tem que ser a vez do Brasil", brincou Lula durante discurso na Casa Rosada, sede do governo argentino, em Buenos Aires.



Logo após a final da Copa do Mundo, Lula também postou nas redes sociais uma mensagem parabenizando a seleção argentina pela conquista. "Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di María. Parabéns, jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo Alberto Fernandéz", escreveu à época.

Após jejum de 36 anos sem o título, a Argentina voltou a conquistar a Copa do Mundo ao bater a França na disputa por pênaltis por 4 a 2, após empate em 3 a 3. Os argentinos agora são tricampeões (1978, 1986 e 2022).