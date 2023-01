Taça da Copa do Mundo - AFP

Publicado 23/01/2023 17:50

Rio - A Copa do Mundo de 2030 marcará 100 anos de disputa da competição. Para relembrar e homenagear o primeiro mundial que foi realizado no Uruguai, o próprio país, a Argentina e o Paraguai se juntaram para lançar uma candidatura sul-americana. Porém, mais um país do continente pode fazer parte: a Bolívia.

Em evento na Argentina, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou que seu país tem interesse em ser uma das sedes da competição. Ele pediu apoio de Alberto Fernández, presidente da Argentina e uma das integrantes da atual candidatura, para adentrar o grupo de postulantes.

"O felicitamos pelo tricampeonato (da Copa do Mundo) e pedimos que ele nos ajude para que a Bolívia seja subsede do Mundial 2030. Esperamos que nosso irmão, o presidente Lucho Arce, possa nos acompanhar nessa campanha", afirmou Evo.

O ex-presidente boliviano contou que a ideia é reforçar o grupo de apoiadores em conversas com Claudio Tapia (presidente da Associação do Futebol Argentino) e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.