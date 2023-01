Daniel Alves - ULISES RUIZ / AFP

Daniel AlvesULISES RUIZ / AFP

Publicado 24/01/2023 09:30 | Atualizado 24/01/2023 09:35

Rio - Preso desde a última sexta-feira em Barcelona acusado de estupro, Daniel Alves recebeu mais uma acusação nesta terça. De acordo com informações do jornal espanhol "La Vanguardia", uma amiga da suposta vítima do jogador, que também esteve presente na boate em que tudo teria acontecido, afirmou que o brasileiro tocou em suas partes íntimas sem sua permissão.

De acordo com a publicação, a mulher contou à polícia da Espanha que Daniel Alves a apalpou violentamente e que colocou a mão em suas partes íntimas. Porém, diferentemente de sua amiga, ela teria conseguido se desvencilhar e se afastar do lateral-direito.

ENTENDA O CASO

A juíza Maria Concepción Canton Martín decretou a prisão do jogador na última sexta-feira. Ele foi detido ao dar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito a fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção. O Pumas, do México, anunciou na última sexta que o contrato de trabalho de Daniel Alves com o clube será rompido por justa causa.



A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria agredido sexualmente a mulher. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.



A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã, que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.



Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de Janeiro, o jogador deu entrevista ao programa "Y Ahora Sonsoles", da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia.



No depoimento, porém, de acordo com os meios de comunicação da Espanha, o atleta afirmou ter tido relações consensuais com a mulher, cujo nome não foi revelado. O suposto crime sexual teria ocorrido num banheiro unissex da área vip da casa noturna.