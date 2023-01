Carlos Cereto - Reprodução

Publicado 24/01/2023 19:42

O repórter e apresentador Carlos Cereto resolveu contar sua versão sobre a saída do "Grupo Globo". Em entrevista ao podcast "Deu Zebra", apresentado por Daniel Peixoto, o Alfinete, e Fábio Sormani, o jornalista alegou que pediu demissão da emissora por não ter se adaptado ao Rio de Janeiro e ter se descontentado com algumas decisões editoriais.



"A grande verdade, a única verdade, é que depois de 22 anos eu pedi para sair da TV. Eu fiquei dois anos no Rio de Janeiro, fui apresentar um programa (‘Acabou a Brincadeira’) que não deu certo. Uma excelente ideia, mal executada. Minha família não se adaptou ao Rio. Eu fui para lá com uma promoção. Quando o programa acaba, eu fico sem função e peço para voltar à São Paulo, mas não foi possível", explicou.



"Eu perdi espaço e fiquei descontente por isso e pela questão da mudança da linha editorial da emissora no esporte", completou Cereto.



Carlos Cereto deixou a Globo em 2021. Na época, o "UOL" publicou que a emissora precisou pagar uma indenização a uma funcionária por denúncias de assédio moral contra o jornalista, fato que teria sido decisivo para a saída do repórter. Já na ocasião, Cereto chamou a notícia de "mentira de alguém que quer me prejudicar".