Publicado 24/01/2023 17:50

França - A próxima janela de transferência pode contar com uma bomba. É isso o que garante o jornal espanhol Sport, que revela o interesse do PSG em contratar o brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, que se juntaria as outras estrelas da equipe: Neymar, Messi e Mbappé.

Conforme a publicação, o time francês ainda não esqueceu da tentativa dos espanhóis de incorporar o titular da seleção francesa, o que obrigou Nasser Al-Khelaifi abrir os cofres para garantir a renovação de Mbappé. Assim, ele quer se vingar e mira o jovem brasileiro para finalmente ter a sua revanche.



A operação, entretanto, não será nada fácil. Vinicius Junior assinou no meio do ano passado a renovação de contrato com o Real Madrid. O novo acordo, válido até junho de 2027, tem uma cláusula de 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões).



Apesar do alto valor, o jornal espanhol lembra do poderio financeiro do PSG, já demonstrado em contratações como a do brasileiro Neymar e do argentino Lionel Messi.