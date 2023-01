Luiz Henrique - FAYEZ NURELDINE / AFP

Publicado 24/01/2023 17:48

O Aston Villa promete carga máxima para contratar o atacante Luiz Henrique, do Real Betis, da Espanha. Segundo o jornal inglês "Daily Mail", o clube promete oferecer 20 milhões de libras (R$ 127 milhões) para contratar a joia brasileira para a próxima temporada.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique foi contratado pelo Real Betis no início da temporada 2022/23. O jogador, de 21 anos, custou 8 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões), além de bônus de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,5 milhões).

Luiz Henrique tem contrato com o Real Betis até junho de 2028 e multa avaliada em 45 milhões de libras (R$ 286 milhões). O Aston Villa estaria disposto de pagar a multa rescisória para levar o jogador, além de bancar o salário de 120 mil libras (R$ 763 mil) por semana.

A joia brasileira rapidamente conquistou o seu espaço no clube espanhol. Luiz Henrique foi o destaque do Real Betis na Supercopa da Espanha, com direito a duas assistências na derrota diante do Barcelona, pela semifinal. Na temporada 2022/23, soma três gols e cinco assistências em 24 jogos.

No Fluminense, Luiz Henrique fez parte da "Geração de Ouro" de Xerém, que foi campeã estadual e vice da Copa do Brasil na categoria sub-17. Promovido em 2020, ele foi a promessa que disputou mais jogos como profissional antes de ser vendido para a Europa. Ao todo, fez 120 partidas, 14 gols e 16 assistências.