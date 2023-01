Jude Bellingham foi considerado o jogador mais valioso do mundo - Paul Ellis/AFP

Publicado 24/01/2023 17:20

Em processo de reformulação do elenco, o Real Madrid já tem o seu principal alvo definido para a próxima temporada. Trata-se do meia Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Segundo informações do jornalista Marc Behrenbeck, da "Sky Sports", o clube espanhol cogita oferecer cerca de 100 milhões de euros (R$ 562 milhões) e envolver um jogador para contratar a joia inglesa.

O jogador a ser oferecido pelo Real Madrid seria o meia Eduardo Camavinga. O francês tem recebido cada vez menos minutos pelo técnico Carlo Ancelotti. Na temporada 2022/23, ele soma apenas 847 minutos em 22 jogos disputados (média de 38.5 minutos por jogo). A expectativa era alta sobre o jogador, mas a avaliação interna é que ele não correspondeu. Ele tem contrato até junho de 2027.

Na atual temporada, Bellingham marcou dez gols e deu quatro assistências em 22 jogos disputados pelo Borussia Dortmund. O meia foi um dos destaques da Inglaterra na Copa do Mundo de 2022 e foi eleito o jogador mais valioso do mundo em uma pesquisa recente. O Real Madrid vê o inglês como um substituto ideal para Luka Modric ou Toni Kroos.

Nos últimos anos, o Real Madrid investiu em muitos jovens pensando a longo prazo. Quando Casemiro saiu para o Manchester United, o volante francês Tchouaméni assumiu a posição. O clube merengue busca substitutos para Luka Modric, de 37 anos, e Toni Kroos, de 33, que já cogitam aposentaria ao final dos seus respectivos contratos.

A reformulação do Real Madrid já teve início na defesa e no ataque (e com sucesso). A defesa rejuvenesceu com as entradas de Éder Militão, Alaba e Mendy nos lugares de Sergio Ramos, Varane e Marcelo. Na frente, os brasileiros Vini Júnior e Rodrygo assumiram as posições de Bale e Hazard. Já Benzema assumiu a condição de líder no lugar de Cristiano Ronaldo.

Já no meio-campo, peças como o uruguaio Valverde e o francês Tchouaméni parecem ter conquistado o seu espaço no Real Madrid e já aparecem constantemente no time titular. Falta uma peça para completar. A primeira aposta foi Camavinga, que não atingiu as expectativas. Agora, o principal alvo é Bellingham, de 19 anos, e considerado um dos jogadores mais talentosos da sua idade.