Paolo GuerreroAvaí / Divulgação

Publicado 24/01/2023 17:47

Rio - O atacante Paolo Guerrero, ex-Flamengo, Corinthians e Internacional é o novo reforço do Racing Club, da Argentina. Com isso, o jogador, de 39 anos, jogará a próxima edição da Copa Libertadores da América. Ele estava sem clube desde que deixou o Avaí, no fim do ano passado.

"Era o que eu estava buscando, uma equipe que joga a Libertadores", destacou Paolo Guerrero, que também comentou sobre sua condição física e a possibilidade de estar a disposição da comissão técnica já neste começo de temporada.

"Minha última partida foi em setembro, se não me engano, porque o Brasileirão acabou em novembro. Aí parei porque todos saíram de férias, pela Copa do Mundo. Me resta ficar pronto para começar a jogar, isso não é um problema para mim. Feliz por estar aqui e passar por todos os exames. Espero estar o quanto antes treinando e jogando, que é o que mais quero", comentou Paolo Guerrero.

Guerrero disputou apenas dez jogos durante os seis meses em que vestiu a camisa do Avaí. Como dito pelo jogador, ele não entra em campo desde o dia 26 de setembro, quando atuou no duelo do clube catarinense contra o São Paulo. O peruano assinou com sua nova equipe até o fim deste ano.