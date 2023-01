Conor McGregor é acusado de agredir uma mulher em seu iate - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2023 17:51 | Atualizado 24/01/2023 17:52

O polêmico lutador irlandês Conor McGregor voltou a ser tópico de discussão dentro do mundo do MMA, mas dessa vez com algo nada relacionado ao esporte. O atleta de 34 anos foi acusado de agredir uma mulher a bordo de seu iate, em Ibiza, e é alvo de investigação, segundo o Majorca Daily Bulletin.

A vítima disse conhecer o lutador, pois ambos são do mesmo bairro em Dublin, na Irlanda, e estava no Iate durante a festa de aniversário de McGregor, em junho de 2022. Em depoimento à polícia, ela disse que o lutador começou a insultar sua aparência e depois foi agredida com chutes e socos.

"Era como se ele estivesse possuído. Eu sabia que tinha que sair do barco, porque achei que ele ia me matar. Não acredito no que ele fez comigo. Ele é um criminoso. Acho que ele teria me matado se eu não tivesse saído do iate", afirmou a vítima da agressão

A mulher pulou do iate na altura da ilha de Formentera, para fugir de McGregor. Um barco da Cruz Vermelha a resgatou posteriormente. Ela deu depoimento apenas à polícia irlandesa após chegar em sua terra natal. O representante do atleta afirma que ele nega todas as acusações.

McGregor possui um histórico de agressões fora dos octógonos. Em 2018, o irlandês estava sob investigação por agressão sexual e, em 2022, foi preso por seis infrações de trânsitos, em Dublin. Além disso, foi condenado por agressão a um homem mais velho em um pub na capital irlandesa.