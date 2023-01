Luiz Henrique - FAYEZ NURELDINE / AFP

Publicado 24/01/2023 18:20

Rio - O Aston Villa está interessado na contratação de Luiz Henrique, ex-jogador do Fluminense e um dos destaques do Betis, segundo o "Daily Mail". Contratado nesta temporada, o jogador tem vínculo com o clube espanhol até 2028, mas os ingleses esperam pagar cerca de 20 milhões de libras (R$ 127 milhões).

O brasileiro está sendo tratado como uma segunda opção da equipe inglesa, uma vez que a prioridade era a chegada de Nico Williams. No entanto, o jogador recusou a oferta do clube da Premier League e optou pela permanência no Athletic Bilbao, frustrando o desejo do treinador Unai Emery.



O Aston Villa estava disposto a pagar a multa de 45 milhões de libras (R$ 286 milhões) pela chegada do atleta e bancar um salário de 120 mil libras (R$ 763 mil) por semana pela contratação de uma das maiores joias do futebol espanhol. No entanto, o sonho não irá se realizar nos próximos dias.

Com isso, Luiz Henrique entrou em pauta como uma das opções para a equipe do Campeonato Inglês. Em 24 partidas disputadas na temporada, o brasileiro já marcou três gols e contribuiu com cinco assistências.