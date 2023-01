Farhad Moshiri, proprietário do Everton - AFP

Publicado 24/01/2023 20:36

Depois de semanas de especulações sobre o futuro do clube, o empresário Farhad Moshiri decidiu oficialmente negociar ações do Everton. A expectativa é de receber ofertas acima de 500 milhões de libras (R$ 3.1 bilhões) de investidores.

Moshiri buscou investidores externos para ajudar nas finanças do clube nos últimos meses, mas finalmente decidiu vender ações do clube. Ele deve aceitar propostas por parte minoritárias e majoritárias dos 'Toffees', e já teria recebido o interesse de diversos ativos do mercado.

A ideia do bilionário iraniano radicado na Inglaterra é de recuperar o dinheiro investido na construção do Estádio Bramley-Moore Dock, que está em andamento. O processo da venda deve ser tocado pela empresa Deloitte, especialista no mercado sobre o assunto.

Em campo, o clube inglês vive uma grande crise. O Everton demitiu o treinador Frank Lampard durante essa semana, que acabou comandando a recuperação que salvou o clube do rebaixamento na última temporada. Agora, no entanto, o drama é o mesmo, já que os 'Toffees' estão na 19° colocação com apenas 15 pontos somados em 20 jogos.