Lewis HamiltonANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 24/01/2023 13:00

Rio - Lewis Hamilton fez fortes declarações sobre o racismo que sofreu ao longo de sua infância. Em entrevista ao podcast "On Purpose", o heptacampeão mundial da Fórmula 1 recordou os episódios traumatizantes que viveu nos tempos de escola e afirmou que chegaram a lhe jogar bananas.

"Eu já sofria bullying aos seis anos de idade. Naquela escola em particular, eu era uma das três crianças negras, e apenas crianças maiores, mais fortes e valentonas me atacavam a maior parte do tempo. E os golpes constantes, as coisas que são jogadas em você, como bananas, ou pessoas que usariam a palavra com “N” tão tranquilas. Pessoas te chamando de mestiço, e sem saber onde você se encaixa. Isso para mim foi difícil", disse o piloto de 38 anos.

"Na minha escola [secundária], havia seis ou sete crianças negras entre 1.200, e três de nós éramos colocados fora da sala o tempo todo. Eu não achava que poderia ir para casa e dizer aos meus pais que essas crianças continuaram me chamando com palavrões, ou que fui intimidado ou espancado na escola hoje. Eu não queria que meu pai pensasse que eu não era forte", completou.

Apesar de ser o maior vencedor da história da Fórmula 1, Hamilton segue sendo o único piloto negro da categoria. Ele faz parte de projetos como a Mission 44, que visa melhorar a vida de pessoas de grupos subrepresentados, e a Ignite, em parceria com a Mercedes, que luta pela diversidade no automobilismo.