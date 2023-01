Rede Globo - Reprodução

Publicado 24/01/2023 13:51

Alline Calandrini Divulgação Alline Calandrini assinou contrato com o grupo Globo para participar das transmissões futebolísticas dos canais Sportv e Premiere. A ex-jogadora de Santos e Corinthians é atualmente comentarista esportiva e esteve recentemente em atividade na Band.

A estreia da nova integrante do grupo Globo ocorre no programa 'Seleção Sportv' desta terça-feira. Posteriormente, Alline participará da cobertura da final da Copinha, na quarta-feira. Ela chega à emissora também como um reforço para a cobertura da Copa do Mundo de futebol feminino. O torneio vai acontecer em julho deste ano na Nova Zelândia.

Diferente de muitos comentaristas, que são ex-jogadores, Alline, além da experiência dentro de campo como zagueira, é formada em comunicação. A jogadora teve duas passagens pelo Santos (2006-2011 e 2015-2017) antes de defender Centro Olímpico por três anos.



No fim da carreira dentro das quatro linhas, ela atuou pelo Corinthians, onde pendurou as chuteiras em 2018. Com a Seleção Brasileira, Alline foi campeã sul-americana sub-20 em 2008. Agora, a ex-jogadora acompanhará o Brasil através das transmissões das partidas da Copa do Mundo Feminina de 2023.