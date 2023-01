Mbappé marcou cinco gols na goleada do PSG sobre o Pays de Cassel pela Copa da França - FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Publicado 24/01/2023 14:41

Kylian Mbappé e Neymar brilharam na goleada do Paris Saint-Germain sobre o Pays de Cassel, nesta última segunda-feira (23), pela Copa da França. O craque francês marcou cinco gols, enquanto o brasileiro marcou uma vez e deu duas assistências. Porém, a boa relação entre os astros não foi tão simples assim. O técnico Christopher Galtier revelou que precisou 'puxar a orelha' dos jogadores no intervalo.

"Julguei que eles precisavam jogar juntos. Conversei com Neymar para garantir que estaria mais tranquilo no segundo tempo. Era importante que eles pudessem jogar juntos. Eles combinaram e se procuraram muito. Conseguiram algumas coisas interessantes", analisou o treinador.

Além dos cinco gols, Mbappé deu uma assistência para Neymar. Já o craque brasileiro retribuiu com dois passes para o astro francês. Com a vitória por 7 a 0, o Paris Saint-Germain avançou às oitavas de final da Copa da França.

O Paris Saint-Germain volta a campo no próximo domingo (29), às 16h45 (de Brasília), contra o Reims, no Parque dos Príncipes. O clube parisiense é o líder do Campeonato Francês com três pontos de vantagem para o segundo colocado Lens e tenta se reabilitar após a derrota para o Rennes por 1 a 0.