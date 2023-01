Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será o palco de Bangu x Fluminense - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/01/2023 17:51

Rio - O jogo entre Bangu e Fluminense será disputado fora do Rio de Janeiro. Segundo informações do repórter Victor Lessa, da Rádio Globo, a partida válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo está agendado para acontecer no dia 5 de março.

A decisão foi do mandante da partida, a equipe Alvirrubra, que preferiu levar o jogo para a capital federal. Havia a possibilidade do jogo entre o Flu e o Botafogo, que acontecerá no próximo domingo, ser disputado em Brasília também, mas a diretoria tricolor não se animou com a ideia, por querer que os clássicos do estadual aconteçam no Maracanã, pois traz muito público.

O Fluminense volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, também pelo Campeonato Carioca. Em partida válida pela quarta rodada do estadual, o tricolor volta ao Maracanã para receber o Boavista, às 21h10. O Flu está invicto na competição, com três vitórias em três jogos, ocupando a vice-liderança do Cariocão. O líder é o Flamengo, com dois pontos na frente do Tricolor, mas com duas partidas a mais.