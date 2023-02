Daniel Alves vai ficar preso preventivamente até o final do processo judicial - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2023 14:19

Dani Alves está preso desde o último dia 20 de janeiro. A situação não mudará por um bom tempo, já que o jogador teve negado o recurso para responder o suposto estupro em liberdade.



Fora da prisão, o jogador brasileiro segue sendo defendido por seus familiares e pessoas próximas, como o caso de Dinorah Santana, ex-mulher e mãe de seus dois filhos.

Em conversa telefônica com um programa espanhol, a brasileira justificou as diversas mudanças de versões dadas por Daniel Alves desde o ocorrido. “Isso é normal, é normal que ele tenha mentido porque a sogra estava morrendo, por isso ele não contou toda a verdade desde o início”, garante Dinorah.

Ela aponta que se encontrou com Joana Sanz, atual esposa de Daniel Alves, após a morte da mãe da modelo. “Estava com a Joana na Espanha. Ela estava muito mal, tinha acabado de perder a mãe e aconteceu tudo isso", apontou.

Dinorah Santana aproveitou a participação no programa espanhol para implorar pela soltura do jogador. "Tem estuprador condenado que tá na rua. Dani não é um estuprador. Como ele está na prisão? Isso é o que não me passa pela cabeça. Durante toda a vida teve sua imagem impecável, porque é uma pessoa impecável. E como é isso? Que justiça estamos tendo? Não há nada que o incrimine. Então, o que ele está fazendo na prisão? Como se destrói assim a vida de uma pessoa, de seus filhos, de sua família?”, questiona.

Por fim, reafirmou que está “100% convencida da sua inocência”.

“Não creio que tenha havido qualquer decisão. O Dani veio a Espanha para depor porque não fez nada. Porque ele nunca cometeu nenhum crime. Eu, a mãe dos filhos dele, a esposa dele, a pessoa que o conhece há 22 anos, não consigo entender por que ele está preso”, concluiu.