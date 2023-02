Dybala joga atualmente pela Roma - AFP

Publicado 23/02/2023 12:47

Na última quarta-feira, o atacante Paulo Dybala, da Roma, foi ouvido pela Guarda de Finanças da Itália pelo caso "Investigação Prisma", que apura supostas irregularidades financeiras na folha salarial do elenco da Juventus em 2020. Segundo o jornal "La Repubblica", o jogador foi interrogado por ter recebido R$ 3 milhões de euros supostamente de forma irregular, já que o valor não possuía relação com o pagamento de seu salário.

O principal foco das autoridades italianas no interrogatório era o pedido da indenização milionária do advogado de Dybala para a Juventus em maio do ano passado. Os investigadores apuram se o valor recebido pelo jogador tem ligação com as manobras salarias do clube na temporada 2020/21. Isso porque o montante é muito próximo a quantia que a antiga diretoria da Velha Senhora e os jogadores concordaram em distribuir na temporada seguinte.

Dybala foi um dos jogadores que abriram mão de receber quatro meses de salário em 2020, durante o ápice da pandemia da Covid-19. Caso o atacante seja considerado culpado pelo recebimento de valores oriundos de manobras salarias, ele poderá pegar pelo menos um mês de suspensão no seu atual clube.

Paulo Dybala foi campeão com a seleção argentina da Copa do Mundo do Catar em 2022. Ele deixou a Juventus e foi para a Roma no meio de julho e a mudança foi boa para ele, já que voltou a ter destaque em campo.