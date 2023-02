Juan Camilo Portilla estaria na mira do Vasco para o meio do ano - Foto: Divulgação/América de Cali

Publicado 23/02/2023 14:27

Rio - O Vasco está de olho no volante Juan Camilo Portillha, do América de Cali, da Colômbia. Segundo o portal "Jogada 10", o Cruzmaltino iniciou conversas com o jogador, de 24 anos, mas ainda não fez uma proposta formal. O clube pretende tentar a investida na próxima janela de transferências, que ficará aberta entre 3 de julho e 2 de agosto de 2023.

Com o fechamento da janela na Colômbia já nesta sexta-feira (24), a saída de Juan do América de Cali se torna difícil. Com isso, o Vasco terá tempo para decidir se vai enfrentar a forte concorrência pelo volante, que também é observado por clubes da Europa e dos Estados Unidos.

De acordo com a imprensa colombiana, Portilla é um volante com qualidade técnica e com boa capacidade de marcação. O ponto negativo é que o jogador tem um temperamento forte e recebe muitos cartões amarelos. Em 41 jogos em 2022, ele foi advertido 16 vezes, sendo dois em apenas um jogo, o que resultou em expulsão. Nessa mesma temporada, ele não marcou gols e deu uma assistência.