Paulo Henrique, do Atlético-MG, será emprestado ao Vasco até o fim do ano - Foto: Pedro Souza/Atlético

Paulo Henrique, do Atlético-MG, será emprestado ao Vasco até o fim do anoFoto: Pedro Souza/Atlético

Publicado 22/02/2023 14:36 | Atualizado 22/02/2023 14:37

O Vasco está próximo de sacramentar a 12ª contratação para a temporada. Isso porque o lateral-direito Paulo Henrique, do Atlético-MG, desembarcará no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar com o Cruz-Maltino.

O vínculo do jogador com o Vasco será válido até o fim de 2023. No contrato, não há opção de compra.

Vale lembrar que Paulo Henrique chegou ao Atlético-MG em janeiro deste ano e, para obter rodagem, será emprestado. Na última temporada, ele defendeu o Juventude. Pelo time de Caixas do Sul, ele disputou 29 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.