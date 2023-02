Rodrigo vem se destacando no Vasco neste começo de ano - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 20/02/2023 19:15

Rio - Um dos "crias" que está tendo uma rápida ascensão desde que subiu aos profissionais do Vasco é o volante Rodrigo. O jogador revelado pelo clube percorreu um duro caminho na vida até se tornar titular no time de Maurício Barbieri. Inclusive, desde pequeno, o jovem atleta pensava em mudar a vida da família.

"A (lembrança) que mais me toca é de antes de vir para o clube. Eu recebi uma bolsa num colégio particular em Maceió. Só que, nas vezes que eu ia para a escola, eu perguntava ao meu pai se ele tinha dinheiro para comprar o lanche. Ele falava assim: 'Filho, ou a gente te dá o dinheiro para você comprar o lanche. Ou a gente usa esse dinheiro para comprar comida em casa'", relembrou o volante, antes de completar.



"Toda vez que o meu pai falava isso, me marcava muito. Isso foi um dos motivos para eu pensar que precisava mudar essa situação lá em casa. Hoje a gente pode ir a um restaurante mais chique", contou Rodrigo.

"Minha família sempre teve isso no sangue: o futebol. Aos meus 8 anos eu iniciei no campo. Até que aos 13 teve uma peneira na minha cidade e fui feliz em ser aprovado. Vim para o Rio e passei duas semanas no clube. Fui aprovado novamente, vim para casa, passei um mês mais ou menos, e voltei para ficar em definitivo no clube."





Rodrigo tem sido um dos jogadores do Vasco mais comentados pelos torcedores. Isso porque o Cruz-Maltino segue ativo no mercado em busca de algum camisa 5 que chegue para vestir a camisa e resolver o problema No entanto, o volante revelado pelo clube é uma grata surpresa, neste início de temporada, e pode ser uma solução caseira.



"Foi uma ascensão muito rápida. Não esperava a oportunidade que eu tive. Mas desde o primeiro dia, eu pensei em trabalhar mais que todos. Respeitando o tempo e o espaço de todos. Isso tudo que aconteceu na minha vida é fruto de muito trabalho. Tenho que agradecer também ao professor Barbieri e ao clube também. Mas eu realmente não esperava", revelou o volante.

Rodrigo também falou sobre as expectativas para este início de reconstrução do Vasco. Muitos jogadores jovens e novos estão chegando e, por outro lado, muitas saídas estão acontecendo. Para o volante, o time vai embalar e dar alegrias aos vascaínos.



"A maior possível. É um time que está se formando agora, mas dá para ver que tem suas ideias e bons jogadores. Depois que der liga, o Vasco vai voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído", afirmou o jogador.



Nesta quinta-feira, o Vasco entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. O adversário é o Trem, do Amapá. A equipe viaja na quarta-feira para Brasília, onde será o local do confronto. Antes do embarcar, o clube apresentará o zagueiro Manuel Capasso, que foi anunciado oficialmente neste domingo.